“Guerriglieri” contro “Fanatici”: è in arrivo il derby di Tirana…

Tirana e Partizani Tirana giocheranno il derby numero 172 il 3 dicembre. La partita valida per la 15esima giornata del massimo campionato albanese. In campo alle 17:00 allo stadio “Air Albania”.

Dario Bonomini

Sarà un derby, quello di Tirana, che non si gioca solo per i 3 punti (Partizani Tirana secondo con 28 punti e una partita in meno, Kf Tirana terzo a quota 21), ma dentro questa partita ci sono la capitale, la storia e il prestigio. Una sfida non solo all'interno del campo verde, ma anche sulle gradinate dello stadio. Le due tifoserie più rumorose d'Albania sono pronte ad affrontarsi "a distanza" da una curva all'altro con i loro cori personalizzati. Tirana con i "Fanatics" alle spalle e il Partizan in testa ai "Guerrils", il derby di domenica 3 dicembre si preannuncia uno dei più "caldi".

Il bilancio dice Partizani...

In termini di statistiche generali, nei 171 derby disputati in precedenza, i "Tori" del Partizani ne hanno vinti 71, mentre i "biancoazzurri" del Tirana hanno trionfato 47 volte. In 53 casi il derby è finito in parità. Mentre nelle ultime 10 sfide, è il Tirana ad aver registrato più vittorie. I biancoblu hanno trionfato 4 volte, mentre il Partizan ha vinto 3 volte, con le altre 3 partite che sono finite in pareggio.

Dal canto suo il Tirana non vince un derby dal 2 ottobre 2022, e domenica all'"Air Albania" vuole trionfare dopo più di 1 anno. Dall'altro lato, il Partizan cerca la vittoria per riconquistare il primo posto in classifica e condurre da solo la vetta.

