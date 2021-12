I rivali di Teheran si avvicinano al derby numero 100: sabato grande sfida all’Azadi Stadium

Mooud Bonyadifar arbitrerà la partita tra le squadre di calcio Esteghlal e Persepolis.

I blu dell'Esteghlal terzi con 13 punti dopo 7 giornate nel campionato iraniano e i blu del Persepolis secondi a quota 14, sono già in fibrillazione. Il derby di Teheran si disputerà sabato all'Azadi Stadium di Teheran, nell'ottava giornata dell'Iran Professional League (IPL).

Bonyadifar, 36 anni, dirigerà il derby di Teheran: ha arbitrato nella Iran Professional League (IPL) per sette stagioni ed è nella lista internazionale dal 2013. In questa partita sarà assistito da Hassan Zahiri e Alireza Ildorom. I rivali iraniani si sono affrontati 96 volte con l'Esteghlal in vantaggio con 26 vittorie contro 25, con 45 pareggi.