Il 100′ derby di Teheran ai rossi: Persepolis ok davanti a 40mila tifosi

Le due squadre hanno dato vita ad un derby poco brillante, davanti a circa 40.000 spettatori, soprattutto nel primo tempo. Il Persepolis è diventato più offensivo dopo l'intervallo e Isa Alekasir, entrato in campo dalla panchina dopo l'intervallo, ha segnato il gol decisivo al 50esimo minuto. L'Esteghlal ha messo sotto pressione i suoi rivali storici per raggiungere il pareggio, ma gli è stato negato da una solida prestazione difensiva del Persepolis. Lo stesso Persepolis è salito in testa alla classifica con 57 punti, due punti sopra l'Esteghlal.