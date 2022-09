Prima del Cholo, l’Atletico perdeva sempre nei derby: adesso c’è più equilibrio…

Simeone sta per vivere il suo 37esimo derby contro il Real Madrid come allenatore dell'Atlético Madrid. Le statistiche BeSoccer Pro contro la squadra bianca: le sue cifre contro Carlo Ancelotti, positive nonostante la spina della Décima...

Come accade da quando ha preso le redini della squadra rojiblanco dal suo arrivo a metà della stagione 2011-12, il Cholo Simeone proverà dalla panchina a regalare ai suoi tifosi una vittoria contro l'eterno rivale, il Real Madrid. Prima che l'argentino diventasse un allenatore dei colchoneros, il derby era stato totalmente bianco per quasi tre decenni.

In queste partite gli allievi di Simeone sono riusciti a bucare la porta merengue 34 volte (0,94 gol a partita) , mentre il numero dei gol subiti è più alto, con l'asticella attualmente fissata a 47 gol (1,31 a partita). Finora 'Carletto' è l'allenatore che Simeone ha affrontato più volte nel derby: 15 volte sono state misurate tra la prima e la seconda tappa dell'italiano. Il suo bilancio è molto positivo, dal momento che ha 6 vittorie (40%), 4 pareggi (26,67%) e 5 sconfitte (33,33%), con 17 gol a favore (1,13) e 18 contro (1,20), anche se i numeri che i generali non possono ottenere la spina nella finale della Décima, la Champions vinta a Lisbona nel 2014 dal Real sull'Atletico. A livello globale c'è un solo allenatore contro il quale ha ottenuto numeri migliori; Julen Lopetegui. In due partite si è misurato nella stagione 2018-19, con una vittoria e un pareggio come risultati.