Il River dopo il 1931, il Boca prima e dopo: Clasico una volta per tutte, chi ha vinto più trofei?

L'obiettività si perde spesso tra colori e sciarpe: quali titoli valgono e quali no? Tutti i campionati devono essere contati allo stesso modo? Alla fine, proviamo a risolvere l'eterno dubbio: chi ha vinto di più, Boca o River....?

L'anno 1931 è la chiave che sbilancia gli equilibri da una parte o dall'altra. Fino a quella data il calcio non era professionistico in Argentina, il che porta a una serie di dubbi sulla "validità" dei titoli e dei campionati organizzati prima dell'anno in esame. Se tralasciamo qualsiasi torneo vinto prima del 1931, il River vincerebbe per sei titoli: 63 a 56. Tuttavia, se li includessimo tutti, il Boca ne avrebbe 71, contro i 68 del suo massimo rivale.