Salernitana, una vittoria nel derby sul Napoli manca dal novembre 2002…

La Salernitana in casa in Serie B non superava mai i 10mila spettatori, ma per quel derby vinto sul Napoli nel 2002 i tifosi all'Arechi erano più di 16mila...

Emanuele Landi

Dopo il successo di Coppa Italia contro la Sampdoria, la prima partita ufficiale vinta in questa stagione, la Salernitana si prepara all'attesissimo derby contro il Napoli.

Pronostico scontato, ma i derby fanno storia a sé

Quello di sabato sarà il 29esimo confronto in assoluto tra i granata e gli azzurri. il bilancio pende decisamente in favore dei partenopei, vittoriosi in ben 13 occasioni. Solo tre, invece, i successi della Salernitana, l'ultimo dei quali risale al 24 novembre 2002.

Pessimo campionato di Serie B quello del 2002-03 per la Salernitana, i granata di Zdenek Zeman sarebbero poi finiti ultimi retrocedendo in C, ma il derby lo vinsero 2-0 sul Napoli di Franco Colomba, grazie alle reti di Eddy Baggio e dell'ivoriano Marco Andrè Zoro, che nella stagione successiva sarebbe poi approdato al Messina.

