Volpato sogna di imitare il Fornaretto nel derby – Milinkovic, Sarri fa gli scongiuri

Nell'era dei tre punti a vittoria, la sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 35 espulsioni in 56 incontri - tuttavia c'è stato un solo rosso nelle sei più recenti, ricevuto da Acerbi il 15 maggio 2021.

Stats sempre più bollenti, man mano che si avvicina il derby della Capitale. Ciro Immobile ha segnato quattro gol nel derby di Roma in Serie A (l’ultimo datato 15 gennaio 2021) e nella storia della Lazio solo due giocatori hanno fatto meglio nel massimo campionato: Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque).

Cristian Volpato (classe 2003) è il più giovane giocatore ad aver segnato almeno un gol e fornito almeno un assist in questa Serie A: domenica avrà 18 anni e 356 giorni, trovando il gol diventerebbe il secondo più giovane marcatore assoluto nel derby di Roma nella competizione, piazzandosi tra Fausto Landini (che ci riuscì a 18 anni e 89 giorni) e Amedeo Amadei (19 anni e 121 giorni), soprannominato Il Fornaretto.

Da quando Maurizio Sarri allena la Lazio (2021/22), Sergej Milinkovic-Savic ha saltato una sola delle 50 partite disputate dai biancocelesti in Serie A, anche in quel caso per squalifica: Sassuolo-Lazio 2-1 del 12 dicembre 2021.