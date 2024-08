Derby da brividi, tutto pronto per Racing-Independiente

Racing-Independiente, domenica è derby

Come detto in apertura, Racing-Independiente è uno dei derby più sentiti e seguito da milioni di persone. Le due squadre non condividono solamente il quartiere della capitale argentina, ma sono letteralmente vicine di casa, in quanto gli stadi dei due club distano circa 300 metri l’uno dall’altro. Domenica alle 22 andrà in scena il derby. Dopo 11 partite, il Racing è quinto in classifica con 20 punti, mentre l'Independiente ne ha 14, ma è reduce da due vittorie consecutive. Si preannunciano scintille. Come sempre... del resto.