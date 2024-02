Bum bum Ekhator: il Genoa pareggia il derby Primavera all’ultimo tuffo…

La Sampdoria, due volte in vantaggio con Alesi (al 45esimo minuto) e Leonardi (all’85', su rigore) è stata raggiunta dal Genoa, grazie alla doppietta di Jeff Ekhator (al 69esimo e al 95').

Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, in cui la Samp prima ha contenuto la partenza irruenta degli ospiti genoani e poi è passata in vantaggio, la ripresa è stata scoppiettante.