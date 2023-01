Che derby e quanta amicizia: Luca Vialli, il ricordo affettuoso del rivale Stefano Eranio

Stefano Eranio: “Con Vialli siamo stati avversari nei derby, ma c'erano amicizia vera e tante risate. Sapeva come vivere con stile la rivalità sportiva. Non gli ho mai sentito dire qualcosa sopra le righe. Grandissimo dentro e fuori dal campo"

Eranio ha ricordato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX Gianluca Vialli: "Siamo stati avversari nei derby della Lanterna, compagni di squadra in Nazionale. Ma soprattutto per me era un grande amico. Ai tempi in cui lui giocava nella Sampdoria e io nel Genoa ricordo pranzi e cene insieme, grazie a un'amicizia in comune".