Ciao Roberto Scotto: era il “faro” dei tifosi genoani

Lutto nel mondo del tifo genoano: nella notte si è spento Roberto Scotto, storico volto della Gradinata Nord. L'intera tifoseeria del Grifone si è unita al dolore della famiglia, porgendo le più sentite condoglianze.

Roberto Scotto se ne è andato dopo una lunga battaglia contro la malattia. Il popolo genoano si sente in lutto: è scomparso uno dei simboli della mitica Gradinata Nord, alla vigilia del debutto del suo Genoa in Coppa Italia al Ferraris contro il Perugia. Scrive Primocanale sport: "Roby non solo era un grande tifoso del Genoa, 'il sacerdote', ma anche e soprattutto un ragazzo fiero di essere ultra ma anche pronto a dialogare a dire la sua sapendo anche ascoltare".

Qualche tempo fa, Roby Scotto aveva scritto di suo pugno: "Io so che resterò genoano, anche se non ci fosse più il Genoa, perché essere genoani vuol dire essere un popolo, vuol dire aiutarci e aiutare gli altri. Trovare un genoano in giro per il mondo vuol dire trovare un fratello, e lo senti a pelle, non sei più solo, essere genoani è un modo di vivere la vita, la miglior vita possibile, ti senti parte della leggenda e ne sei orgoglioso a prescindere dai risultati, dalle categorie, io ho visto lo stesso entusiasmo di Torino con la Juve (0-1) la sera di Genoa-Cosenza….quindi chi si aspetta il nostro tramonto, non vedrà mai l’alba! Roby…".