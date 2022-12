Derby della bandiera senza fine: Boccadasse, riecco i colori del Genoa piantati sullo scoglio

Per i genoani un diritto ormai acquisito negli anni. Per i sampdoriani un arbitrio: anche noi siamo Genova...Fatto sta che dopo l'esposto blucerchiato, oggi 500 tifosi del Grifone hanno riportato la bandiera rossoblu sullo scoglio di Boccadasse...

I tifosi del Gridone hanno trasportato a piedi e non in barca la loro bandiera. Sullo scoglio che la ospita da cinquant’anni. È stato un raduno di almeno 500 tifosi quello di questo pomeriggio a Boccadasse, come conferma Buoncalcioatutti.it.