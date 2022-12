Derby della Lanterna, divelta la bandiera del Genoa sullo scoglio di Boccadasse

Fulvio Comini e Claudio Bosotin sono stati in prima linea, quest'ultimo ha poi dichiarato ai microfoni di Telenord: "Non ne potevamo più di vedere uno scoglio bucato da una bandiera. Non è che noi andiamo a Portofino e tappezziamo la spiaggia con i nostri colori. Per come la pensiamo noi è un abusivismo bello e buono, è suolo pubblico e come tale non utilizzabile per simili iniziative". In via preventiva, intanto, i "pescatori di Boccadasse" hanno divelto la bandiera prima della sentenza ufficiale ma confermano di essere stati contatti dalla Gradinata Nord - intenzionata a rimettere il simbolo rossoblù. Un derby a colpi di simboli che non accenna a placarsi.