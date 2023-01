Elisa Mazzucchelli, passione per i motori e amore Samp: “Il derby di Genova è unico, speriamo torni su”

Un concentrato di energia, determinazione e sana ambizione. Questo il ritratto di Elisa Mazzucchelli , conduttrice e giornalista entrata con pieno merito nel mondo della TV e dello spettacolo. Molto attiva sui social (circa 400mila follower tra Facebook , Instagram e TikTok ) e iscritta all’università (laurea magistrale in informazione ed editoria), Elisa vanta esperienze lavorative a Mediaset e Sky (inviata dal pitlane per il Women's European Cup , CIV e Coppa Italia per la testata MS Motor TV) . È anche inviata ufficiale di Malossi per i Trofei monomarca dove realizza interviste ai piloti in diretta dal paddock e dalla linea di partenza.

Elisa sarà presente all’interno del famoso salottino con un nuovo ruolo: “ Donne Motori ”. In questa nuova veste la Mazzucchelli vuole dimostrare che ci sono donne che di motori ne capiscono eccome e che…vanno forte! Se non si è capito, Elisa è appassionatissima di motori sin da piccolina (oltre alla patente nautica ha conseguito la patente delle moto A3). “Il pilota preferito è certamente Valentino Rossi . Ho provato un grande dispiacere nel momento in cui ha lasciato. Oggi Pecco Bagnaia ha dimostrato di avere tanto talento, ma non credo abbia la stessa leadership di Valentino”, confessa alla nostra redazione Elisa.

Non solo motori, ma anche tanto calcio. Suo papà era milanista, ma Elisa è cresciuta a Genova e, in occasione della sua prima partita al Ferraris, si è innamorata della Sampdoria. “Ero in tribuna e non scorderò mai la bellezza della Gradinata Sud”, sottolinea Elisa. “Adesso sono 15 anni che non smetto di cantare in Gradinata Sud. Appena il lavoro me lo permette, prendo la sciarpa e corro allo stadio”. Della passione per la Samp Elisa ne ha fatto anche un lavoro, conducendo a Telenord una trasmissione sulla squadra blucerchiata. La chiacchierata, inevitabilmente, vira attorno al derby di Genova: “Il derby di Genova è la prima cosa che mi manca dopo il passaggio del Genoa in Serie B la scorsa stagione. Spero che dal prossimo anno si possa assistere nuovamente al nostro derby…ovviamente in Serie A. Il Genoa può risalire subito e nel mio cuore spero che la Samp riesca a salvarsi. Il derby di Genova è unico al mondo, ricco di emozioni e pathos. E poi quelle coreografie…”.