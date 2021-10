Fondazione Genoa insiste: ridateci lo Scudetto 1924-25, la storia infinita in un libro

Giancarlo Rizzoglio, membro del Comitato Storico Scientifico della Fondazione Genoa 1893, è autore di un nuovo libro edito De Ferrari sul caso dello scudetto 1924/25 vinto dal Bologna ma sul quale il Grifone ha sempre urlato all’ingiustizia.

Giancarlo Rizzoglio e la seconda edizione del volume sulla Stella negata al Genoa. L'argomento torna di attualità alla presentazione del libro, domani martedì 12 ottobre alle 18 alla Feltrinelli: “È forse l’ingiustizia più grossa della storia del calcio italiano, o, come l’ha definita tempo fa il “The Guardian", la più grande nella storia del calcio internazionale. Ritengo - prosegue l’autore - però, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che, paradossalmente, il Bologna, la sua formidabile squadra e i suoi dirigenti non c’entrarono nulla con quell’enorme torto. Loro si comportarono sempre correttamente e con sportività. Il torto al Genoa fu perpetrato dai giochi di potere in quel momento in atto sia in Lega Nord e sia in Federcalcio e, soprattutto, dal regime politico del tempo, che proprio nel campionato 1924/25 cominciò a vedere nel calcio italiano uno straordinario veicolo promozionale, propiziando così la vittoria degli emiliani in modo molto discusso”.