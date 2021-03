Genoa, Claudio Branco sta bene: ma è ricoverato per Covid a Recife

Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meglio noto come Branco, 56 anni, è risultato positivo al coronavirus ed è stato ricoverato in un ospedale di Rio de Janeiro

In questo momento Claudio Branco è il coordinatore tecnico di alcune leve giovanili del Brasile, dall’Under 16 alla 20 e anche della squadra che parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici in Giappone. Negli ultimi giorni era a Recife assieme alla propria delegazione per un periodo di lavoro al centro sportivo del Retrô Futebol Clube. Oltre all’ex rossoblù, sono risultati positivi al Covid-19 anche l’allenatore del Brasile Under 18 Dudu Patetuci, il suo vice Igor Cotrim, il fisioterapista Sandro Graham e l’addetto stampa Bruno Pacheco.