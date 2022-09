Genoa, immagini di tutte le partite dal 1924: riapre il Museo di Palazzina San Giobatta

“Questo invito l’ho sentito come una cosa importante, come un dovere – esordisce Zangrillo –. Negli ultimi 50 anni ho sempre seguito il Genoa e ricordo che incontravo, ancora all’epoca, il Dottor D’Angelo in Piazza Corvetto nel percorso per andare allo stadio. Il 2006, anno della fondazione della Fondazione, è preceduto da tanti altri anni importanti. Abbandono per un attimo lo slogan Only 1 Year per dire che questa è un’occasione per fare ripartire, a tutti i livelli, tutte le persone che si occupano di Genoa al fine di condividere e avere obiettivi comuni. Il mio obiettivo è quello di unire e il Genoa deve essere un’istituzione che raduna in maniera universalistica".