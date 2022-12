Genova, è sempre derby fra Flachi e Carparelli: anche in campo…

“È stata una partita un po’ particolare – commenta Flachi a Genova24.it –, siamo andati sotto di due gol e il Soccer Borghetto non ha segnato la rete che avrebbe consentito di chiudere la partita. Siamo stati bravi a crederci fino in fondo. Mi fa piacere rivedere Marco perché penso che siano passati circa 20 anni dall’ultima volta. Anche se abbiamo più o meno 92 anni tra tutti e due la nostra passione ci consente di essere ancora sui campi da calcio e aiutiamo a crescere i ragazzi“. “Fa piacere anche a me – fa eco Carparelli –, una ventina di anni fa ci si incontrava su altri tipi di campi ma questo fa capire a tanti giovani cos’è la passione per il calcio”.