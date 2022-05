Genova, la città di Audero: la parata nel derby spunta in tutti gli angoli, vie e piazze…

Audero-Criscito: e Genova è totalmente divisa in due...

Genoa retrocesso, Genova blucerchiata, tutta una città tappezzata di...Audero. Sono i giorni post-campionato sotto la Lanterna. Dove in particolare la parata di Emil Audero sul rigore di Criscito al 96esimo minuto dell’ultimo derby è diventata iconica per i tifosi della Sampdoria.

Il momento clou del derby del 30 aprile è stato immortalato non solo su adesivi e magliette, ma anche su manifesti pubblicitari affissi in giro per Genova in segno di sfottò verso i cugini rossoblu. Il primo cartellone è comparso in zona Sopraelevata mentre gli altri sono stati posizionati in vari quartieri della città, tra cui San Martino ma anche nei pressi dello stadio.