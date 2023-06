Il derby della sfiga…botta e risposta in Regione dopo la retrocessione delle due liguri…

Sansa sui social: "ieri sera pensavo a una cosa: la Regione Liguria aveva deciso di dare milioni di euro alle squadre di calcio. Vi rendete conto? Un ente pubblico che non ha soldi per assumere medici, ma li usa per sponsorizzare squadre di serie A. Tutto per scrivere 'la mia Liguria' (in arancione, il colore del partito di Toti) sulle magliette e fare propaganda a Giovanni Toti e al centrodestra. Era finita che quei soldi erano andati a Sampdoria e Spezia, ma non al Genoa. Adesso, a fine campionato, Samp e Spezia sono finite in B. Mentre il Genoa, che alla fine non era stato sponsorizzato, è tornato in A. Io non sono superstizioso - conclude Sansa, come conferma Genovatoday.it - ma...