Il derby di Capozucca: “Giusto lo sfottò dei genoani per la Samp in B, non per l’eventuale fallimento”

"Sono genoano e non l'ho mai nascosto, anche quando lavoravo altrove. E trovo normale, anche divertente lo sfottò dei tifosi genoani verso i sampdoriani per la retrocessione in B. Come era accaduto lo scorso anno a parti invertite. Ma non troverei giusto il godimento per l'eventuale fallimento della Sampdoria, quella è un'altra cosa. Lo dico da sportivo, da uno che ha vinto più derby di quanti ne abbia perso, ma la Samp è un patrimonio del calcio e di questa città e la stracittadina mancherebbe a tutti".