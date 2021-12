Il derby vale 25 euro: Samp, da oggi in vendita i biglietti per la sfida al Genoa

La stracittadina Genoa-Sampdoria è in programma venerdì 10 dicembre alle 20.45 allo stadio "Luigi Ferraris” di Genova, la gradinata sud e il settore 6 costano 25 euro

Derby alle porte, la Sampdoria ha comunicato le modalità d'acquisto dei biglietti per la sfida Genoa-Sampdoria, in programma venerdì 10 dicembre alle 20.45 allo stadio "Luigi Ferraris” di Genova.

Le indicazioni del club blucerchiato sono state confermate da Telenord. I settori disponibili sono Gradinata Sud e Settore 6 (Gabbia Sud) al prezzo unico di 25 euro, con la precisazione che tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto. Naturalmente l’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “super green pass”, il certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19. Per il derby sarà utile presentarsi ai varchi di accesso con largo anticipo al fischio di inizio in quanto i controlli potrebbero essere causa di lunghe code di attesa. La vendita sarà riservata agli abbonati Sampdoria dalle ore 15.00 di giovedì 2 dicembre alle ore 23.59 di martedì 7 dicembre 2021. Invece dalle ore 10.00 di mercoledì 8 dicembre alle ore 20.45 di venerdì 10 dicembre 2021 vendita libera dei posti eventualmente disponibili per la Gradinata Sud e Settore 6.