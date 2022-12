Chiesa di Boccadasse, il derby dello scoglio continua: i genoani si radunano…

Fulvio Comini, lo storico tifoso della Sampdoria che con l’amico Claudio Bosotin ha presentato un esposto per far togliere la bandiera del Genoa sullo scoglio di Boccadasse, ci tiene a chiarire: “La cosa più importante, che tengo a dire, è che non abbiamo mai denunciato nessuno e mai lo faremo. Non ho nemmeno denunciato il ladro che mi è entrato in casa, figuriamoci se denunciamo alcuni pescatori. Abbiamo solo mandato una mail al demanio e poi presentato un esposto, che è semplicemente una domanda, non una denuncia”.