Merlyn Partners e la Samp, ore decisive: il sì di Ferrero per restare in Serie A

Ma serve l'ok di Ferrero. L'olandese Maarten Petermann, punterebbe a ristrutturare il debito della Sampdoria che si aggirerebbe intorno ai 150 milioni, come scrive MF-Milano Finanza. Dal punto di vista sportivo, il piano di Merlyn contemplerebbe il trasferimento da Ferrero, ma mira a conquistarne la maggioranza sottoscrivendo per intero l' aumento di capitale da 30 milioni e versando 20 milioni in cassa. L'offerta non contemplerebbe, dunque, alcun incasso per Ferrero, l'imprenditore tuttora proprietario della società attraverso un trust.

Il via libera dell'ex patron è tuttavia indispensabile, come ricorda MF, per approvare il rafforzamento patrimoniale e consentirne la sottoscrizione a Merlyn. L'assemblea degli azionisti della Sampdoria era prevista per il 14 dicembre, ma il socio di maggioranza Sport Spettacolo Holding ha già fatto sapere che non si presenterà. La seconda convocazione è in programma per il 19 dicembre, oltre la scadenza apposta da Merlyn per l'offerta vincolante. Una proroga da parte del fondo richiederebbe quantomeno la volontà di Ferrero di sedersi al tavolo delle trattative, dove per il momento non sono atterrate altre proposte.