Prima vittoria Samp in campionato: la supertifosa fa i ravioli…blucerchiati

Vittoria celebrata a suon di ravioli fatti in casa. Naturalmente e "rigorosamente" blucerchiati. Altre tifose hanno chiesto ad Auda come avesse fatto. La risposta: "Ho usato la classica pasta dei ravioli divisa in colori e fatta passare in macchina unendoli...". Blu, bianco, rosso e nero, ci sono proprio tutti i colori...