“Quante volte li hai purgati”, il saluto da derby a Gabbiadini dalla Genova doriana

Il 31enne attaccante è da ieri un giocatore dell'Al-Nasr, ma la tifoseria blucerchiata non dimentica le sue gesta nelle sfide col Genoa

Manolo Gabbiadini lascia la Sampdoria e va in Arabia Saudita, all’Al-Nasr. Ma il 31enne non andrà mai via dai cuori dei tifosi doriani.