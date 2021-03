Questura di Genova in allerta per il derby: a tutti gli agenti “Tenetevi pronti”

Derby della Lanterna numero 123 a porte chiuse, ma restano sul tappeto i problemi di ordine pubblico

In vista del derby Genoa-Sampdoria, in programma domani sera alle 20.45 a Marassi, la questura di Genova, in un'ordinanza di servizio firmata direttamente dal questore Vincenzo Ciarambino, ha inviato richiesta di vigilanza a tutte le forze dell'ordine impegnate in quella serata. "Non si possono escludere - scrive Ciarambino - tentativi di invasione dei luoghi ritenuti simbolo delle opposte tifoserie, come già avvenuto in passato con la Scalinata Montaldo (zona genoana) e le ex biglietterie di via del Piano (zona blucerchiata)".