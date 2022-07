Ramirez, bello il gol nel derby a Genova: “Ma adesso sono senza squadra…”

Up and down Gaston

L'esperienza al Monza è stata altalenante per lui: "A livello di squadra è stata una bella esperienza perché è stato raggiunto l'obiettivo della serie A. A livello personale ho giocato poco, arrivavo da sei mesi senza squadra e non ho raggiunto il 100%", mentre nel prossimo futuro spera di rimanere in Italia." Il gol nel derby" è il ricordo più bello dell'esperienza a Genova del calciatore, come da lui ammesso.