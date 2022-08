Samp, è derby anche contro la Reggina: da Arenzano a Marassi torna il rigore parato da Audero…

Ultimi minuti di Sampdoria-Reggina, con i blucerchiati in vantaggio 1-0 nel 32esimi di coppa Italia. Ma dopo il gol annullato ai calabresi, palla sul dischetto per un rigore a favore della squadra di Pippo Inzaghi. In quel momento, come accaduto il 30 aprile nel derby contro il Genoa sul rigore parato da Criscito, Audero dice no anche a Cicerelli...