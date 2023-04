Samp e Spezia, scontri e tensioni nel post-derby ferroviario a Genova Brignole

Già in precedenza, nei pressi dello stadio, i doriani aspettavano i tifosi spezzini che rientravano a piedi per dirigersi alla stazione di Genova Brignole, bloccati dagli agenti della Polfer.

A quel punto, come conferma La Nazione, c'erano circa 300 tifosi dello Spezia senza biglietto, con il rischio di rimanere a Genova Brignole fino all'alba. Pur di non lasciare i tifosi spezzini a Genova, il Questore ha convinto Ferrovie a lasciarli salire su un treno cuccette che teoricamente non poteva ospitare persone in piedi.