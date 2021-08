Statistiche da derby: più tifosi per il Genoa, ma la Samp resta davanti

Classifica parziale pro Genoa e classifica generale pro Samp

Un derby sempe sul filo di lana quello fra rossoblu e blucerchiati, come fotografato anche dall'indagine condotta anche quest'anno da StageUp e Ipsos. Rispetto alla stagione 2019/20, aumentano i tifosi del Genoa e diminuiscono quelli della Samp, che però come numero totale restano più di quelli del Grifone.

Secondo l'indagine, i tifosi della Samp sarebbero 230mila, in calo del 7%, mentre quelli del Genoa sarebbero 216mila, il 7% in più. Come detto, quindi, i colori blucerchiati restano maggioritari. Come ricorda Tele Nord: la Samp infatti si piazza al 12esimo posto della classifica nazionale, mentre il Genoa si deve accontentare del 14esimo, alle spalle anche del Venezia. Penultimo lo Spezia, con 56mila tifosi.