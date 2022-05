Abreu racconta: “Alexis Sanchez ha costruito il suo fisico per esultare come CR7…”

El Loco Abreu ha rivelato un’ossessione che l’attaccante interista aveva durante la sua stagione al River Plate

Davide Capano

Anche i più grandi giocatori del mondo, quelli che passano nelle prime squadre e diventano quasi delle multinazionali, sono stati giovani con i sogni dei bambini. Da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, passando per ogni esempio immaginabile.

È il caso anche di Alexis Sanchez che, in un segreto svelato dal mitico Sebastián Abreu, aveva una sorta di ossessione per il suo totem adolescenziale e per il suo fisico, che lo portava a esultare in un certo modo quando era ancora al River Plate (2007-2008, nda). Una storia incredibile che regala grazia e un po’ di tenerezza.

Il 45enne uruguaiano, infatti, ha raccontato a Fox Sports come fosse composto quel gruppo del River, con figure affermate e altre pronte a imporsi, tipo Radamel Falcao e lo stesso Alexis. È stato proprio Abreu a rivelare che il timido Sanchez aveva l’obiettivo di celebrare le reti come il suo modello, Cristiano Ronaldo.

L’attaccante cileno dell’Inter, sempre secondo il racconto del Loco, aveva già sviluppato un fisico da atleta professionista nonostante avesse tra i 18 e i 19 anni quando indossava la maglia dei Millonarios. Ha puntato molto sul tonificare l’addome sia per poter esplodere in campo sia per emulare il riferimento portoghese.

“Sognava di inginocchiarsi nel Monumental e di sfoggiare gli addominali”, ha detto Abreu. Certo, guardava cosa stava facendo CR7 in quel momento al Manchester United, il club in cui in seguito ha giocato pure El Niño Maravilla.

“Era molto introverso – continua Sebastián –. A pranzo aveva le allucinazioni festeggiando gol come Cristiano Ronaldo e sfoggiando il suo addome. Gli dicevamo: ‘Mangia un po' di più’. Ma non voleva. Capitava che non segnava gol e stava per morire di fame, ah. Finché poi non è arrivato il gol e ha passato cinque minuti con la maglia alzata…”.