All’Ungheria di Orban piace la Supercoppa da derby: 8 milioni per Milan e Inter

I vertici del calcio italiano stanno pensando all’offerta giunta dall’Ungheria per ospitare la Supercoppa Italiana.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti Orban avrebbe proposto una cifra di 8 milioni per ospitare la sfida tra le due formazioni italiane. Ci sarebbe il parere favorevole delle squadre, mentre verrebbe meno quello della politica. In caso di accettazione della proposta, rossoneri e nerazzurri giocherebbero alla Pancho Aréna di Felcsút, una cittadina di quasi 2000 abitanti nella quale c'è un impianto da 4000 posti. 35 km da Budapest, lì Orban è cresciuto e nel 2012 ha fatto iniziare i lavori per la costruzione dello stadio inaugurato due anni dopo.