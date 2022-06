Andrea Mazzantini: “Onana punto interrogativo, uno come Dybala fa sempre comodo…”

Intervista Inter a 360 gradi

Redazione DDD

Riguardo all’attualità in chiave Inter, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Andrea Mazzantini, ex portiere del club meneghino. Nelle ultime ore pare sempre più chiacchierato il nome di Dybala in chiave Inter. Come lo vedrebbe in orbita nerazzurra? “E’ un calciatore di grandissima qualità. Uno come lui fa sempre comodo. In qualsiasi club”. Non è eccessivamente vittima degli infortuni? “Quelli li hanno tutti. Con la pandemia, i ritmi di allenamento si sono abbastanza spezzati. Non c’è un calciatore più o meno colpito dalla problematica”.

Lukaku? “Aveva detto che voleva tornare a casa. E’ una macchina da gol. Lukaku lo conosciamo tutti. La storia del calciatore si commenta da sola. In caso tornasse, non potrebbe fare altro se non bene”.

E Mkhitaryan? Qual è il suo giudizio? “E’ un ottimo giocatore, come ha dimostrato in questi anni. Tra la linee è davvero raro trovare calciatori tanto incisivi quanto lui”. Come si potrebbe migliorare ulteriormente l’Inter? “All’Inter è importante che arrivino giocatori di qualità. Giocatori da Inter, tanto per intenderci”. De Paul e Bremer? “Sono due nomi che potrebbero fare la differenza, specie in Champions, dove i dettagli faranno ancor più la differenza”. Da ex portiere dell’Inter: ingaggiando Onana, la società ha bocciato implicitamente Handanovic? “No, si è semplicemente cautelata in vista del futuro. Handanovic è in là con gli anni e, ovviamente, non può essere eterno”. Fosse in Inzaghi con chi partirebbe titolare? “Deve scegliere lui. Io credo che, inizialmente, il titolare sarà Handanovic. Anche perché Onana è un punto interrogativo da decifrare”.

Handanovic potrebbe accusare il colpo a livello psicologico? “Non credo proprio. Non stiamo parlando di un ragazzino. Secondo me potrebbe riproporsi, in prospettiva, la stessa situazione che ebbe luogo con Toldo. Che, alla lunga, possa fare da “chioccia” al giovane Onana. La maglia dell’Inter è pesante da indossare”.