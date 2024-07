Cincoro-Milan, i Boston Celtics e Michael Jordan a braccetto con Gerry Cardinale e Ibra

Gerry Cardinale, numero uno rossonero, ha incontrato tutta la dirigenza rossonera a Casa Milan, per una riunione di programmazione su linee guida e indirizzi strategici. Ma non solo...

Anche Esquire Italia e GQ Italia hanno dato ampio risalto all'evento in cui Cincoro Tequila, di cui sono comproprietari Michael Jordan e alcuni personaggi di spicco del mondo dello sport statunitense, è stata nominata partner ufficiale del Milan.

"Lanciare Cincoro Tequila in Italia è stato a lungo un nostro obiettivo e siamo entusiasti di portare finalmente Cincoro agli appassionati di liquori premium in Italia", ha dichiarato Emilia Fazzalari, cofondatrice di Cincoro. "Questa straordinaria partnership ci permette di far conoscere il gusto ricco e delizioso di Cincoro agli esigenti consumatori italiani e ai viaggiatori internazionali".