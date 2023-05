Con Marc Marquez come col Milan: per Valentino Rossi è sempre derby…

Valentino Rossi, ex campione del mondo della MotoGP, di fede interista, a Repubblica si è lasciato andare a considerazioni sull'euroderby tutto milanese: “In una sfida così, una semifinale di Champions, in qualsiasi momento può succedere di tutto”.

Il Doc si immagina anche in veste di mister: “Se potessi scegliere di portare con me qualcuno in squadra del passato dico Ronaldo, il Fenomeno. È sempre stato il mio idolo ed è tutto merito suo se mi sono legato all’Inter, prima non ero così tifoso. Poi Lukaku, ma deve essere nella stessa forma di due anni fa".