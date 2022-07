Dazn prende la mira e non sbaglia: suo il derby della Madonnina della 5′ giornata…

La programmazione televisiva delle prime cinque giornate di campionato non ha destato particolari sorprese. Acclarato che anche per la stagione 2022/23 le partite saranno spalmate tra Sky e DAZN, resta stabilito che la piattaforma di sport in streaming è titolare dei diritti tv per tutti gli incontri, mentre Sky può trasmettere tre partite a turno in condivisione con DAZN.