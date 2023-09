Derby di Milano, quando i tifosi dell’Inter protestarono contro la maglia rossa

Ecco il testo: "Pensavamo di aver visto di tutto. Calciatori con i numeri del Lotto sulla schiena, partite giocate di venerdì o a mezzogiorno…Abbiamo accettato tutti per i nostri colori, il nero e l’azzurro. Fino a quando uno scienziato finalmente non ha partorito la sua trovata da premio Nobel: la seconda maglia dell’F.C. Internazionale per la stagione 2012/2013 sarà integralmente rossa. Un vero e proprio pugno in un occhio ed un altro allo stomaco da lasciare senza fiato. Forse l’ideatore di questa genialata è stato catapultato all’improvviso sulla terra da Saturno, per non sapere che il rosso è prerogativa di un’altra squadra. Evidentemente non si è mai presentato allo stadio durante un derby. Per noi il rosso sulla maglia dovrebbe apparire soltanto unito al verde e al bianco per attestare la squadra campione d’Italia o, per, come nel caso del centenario, rappresentare con una croce sovrapposta al bianco, quello si, i colori della bandiera della nostra città. Invitiamo gli interisti a non acquistare tale indumento e non presentarsi allo stadio, né in curva né altrove”.