Gol di Lautaro nel derby: anche Boston si colora di nerazzurro

In occasione del derby di Milano di domenica scorsa anche la città di Boston si è colorata di nerazzurro. Il ristorante Ducali, nel North End della città, infatti, ha ospitato un evento organizzato da CBS Sports e trasmesso in diretta da Paramount+, con il supporto della Lega Serie A tramite i suoi uffici di New York, durante il quale i tifosi dell'Inter hanno avuto la possibilità di partecipare a un Watch Party.