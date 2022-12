Ecco il 2023, anno nuovo e nuovi derby fra Milan e Inter…

Almeno 3 derby, poi se in Champions le due milanesi vanno avanti o in coppa Italia se arrivano in finale...

Redazione DDD

Nel 2022 rossoneri e nerazzurri si sono affrontati quattro volte. Il 5 febbraio 2022 doppietta di Giroud e vittoria milanista in casa interista, con tanto di riferimento polemico di Simone Inzaghi nelle interviste di riepilogo di fine anno...

Pronti via...

Gli altri tre derby del 2022 sono finiti 0-0 all'andata e 3-0 per l'Inter in coppa Italia, 3-2 a favore del Milan invece in campionato.

Il nuovo anno inizia con due derby subito in calendario: il 18 gennaio a Riad per la Supercoppa italiana e ancora il 5 febbraio a San Siro per il ritorno di campionato. Poi si vedrà.