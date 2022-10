Il derby Champions di Raul Cremona: “Inter quasi qualificata, il Milan no…”

Bim bum bam...derby

Redazione DDD

Raul Cremona è uno dei comici più noti in Italia. Nato a Milano, il 61enne illusionista ha interpretato tanti personaggi televisivi diventati iconici come il Mago Oronzo o Silvano il Mago di Milano. Al grido Sim Sala Min, ha fatto divertire diverse generazioni, soprattutto chi lo seguiva in Mai dire gol. Tifoso nerazzurro da sempre, commenta il Milan...

Lo scorso anno il Milan ha vinto lo scudetto… succederà pure stavolta?

Raul Cremona: "Beh, hanno cominciato alla grande, no? Anche in Champions League… A noi serve una vittoria per qualificarci agli ottavi, mentre a loro solo due, se non sbaglio...".

Guarda le partite in tv? "Il calcio è catartico - la risposta alla domanda di Leggo - Io mi sono rimesso a rileggere i vecchi fumetti, Tex Willer e gli altri, perché mi diverte. I 90 minuti della partita, dura così giusto una partita o hanno cambiato anche quella regola lì? Comunque, quei 90 minuti servono quando non vuoi o non devi pensare. Sono vestito di nerazzurro ma, ripeto, non voglio fare il tifoso di calcio. Il calcio è di tutti quanti o forse no è così? Chi lo sa davvero...".