Il derby in mezzo al campo: Milan tutto diverso, Inter rifinita da Frattesi e Samardzic

Il dibattito fra le milanesi si sposta a centrocampo. Visto che i rossoneri sono avanti sia fra i pali che in attacco, il tema centrale dell'estate dei cambiamenti è diventato lo status quo in mezzo.

Scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport: "Il Milan aveva urgenze rivoluzionarie molto più forti di quelle dell'Inter. I quattro derby del 2023 hanno lasciato la sensazione di una differenza fisicoatletica prima che tecnica e tattica. Pioli è partito da qui, salutando il peso piuma Brahim Diaz, e ammassando a centrocampo atleti vitaminici come Loftus-Cheek, Reijnders e, appunto, Musah. In attesa di Bennacer, anche il play centrale ha preso chili e centimetri: Krunic. Raccontata così, senza la regia dell'algerino, la rifinitura di Diaz e, soprattutto, la spinta trascinante di Tonali, la mediana sembra aver perso qualità di palleggio e costruzione, ma bisogna tenere conto che il reparto ha cambiato funzioni. Ora è soprattutto una linea di protezione e presidio. Pioli ha spostato più avanti le facoltà offensive, grazie all'innesto di Chukwueze che attaccherà a destra, come fa Leao a sinistra. I compiti di equilibrio che aveva l'esterno destro (Saelemaekers, Messias), per compensare la catena mancina (Theo, Leao), ora vengono assorbiti dalla mediana".

Ancora Garlando, questa volta sull'Inter: "Inzaghi ha molti più punti fermi. Non ha rifondato, ha rifinito una squadra arrivata in finale di Champions. Si è arricchito di un incursore da gol come Frattesi, che farà eco a Barella. Con il giovane Samardzic, sta per riempire l'unica casella vuota: quella di un rifinitore tecnico che faccia cose da 10 sulla trequarti. Anche Simone dovrà cercare nuovi equilibri. Abituato al doppio play (Brozovic-Calhanoglu), dovrà studiare un'Inter con doppio incursore (Barella, Frattesi), magari riequilibrata da Cuadrado, con Acerbi e Bastoni più coinvolti nella prima costruzione. Ma la ricchezza delle rotazioni di Inzaghi, che può alternare la corsa profonda di Mkhitaryan al tocco di Samardzic, è un tesoro invidiato dai colleghi. Per capirci, Cuadrado, Samardzic, Asllani, Mkhitaryan, Gosens potrebbe essere la linea mediana dell'Inter stivata in panchina. Con questa ricchezza di opzioni e con la rivoluzione di Pioli, le milanesi, finite complessivamente a 38 punti dal Napoli nel campionato scorso, hanno ristretto la forbice?