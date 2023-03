Il derby in tv lo vince Calabria: Cattelan “costretto” a vestirsi di rossonero…

Il capitano rossonero Davide Calabria è stato ospite di Stasera c'è Cattelan , talk della Rai condotto dal noto giornalista Alessandro Cattelan. Il terzino del Milan ha parlato di diverse cose, da tematiche più leggere a quelle più scottanti come il sorteggio di Champions League.

Sul derby in Europa: “Il derby è sempre il derby. Però le italiane le incontriamo sempre, come ho detto al mister, perciò Real Madrid o City mi piacerebbe”.

Davide Calabria ha partecipato ad un gioco con lo stesso Cattelan chiamato "Aria di Derby". Questo consisteva nel tirare leggeri palloni spostati da un ventilatore nella porta presente nello studio televisivo. Il primo round è terminato sul risultato di 0-0, il secondo round, invece, è stato vinto da Calabria per 1-0, Come pegno per aver perso, il presentatore Alessandro Cattelan, noto tifoso interista, è stato costretto ad indossare la maglia del Milan.