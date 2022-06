Il lavoro di Dida ha dato i suoi frutti: “Ho lavorato con Maignan su tutto, lui ha recepito…”

La porta del Milan è in buone mani. Si è visto in questa stagione e sarà ancora così. Il portiere francese dei rossoneri, Mike Maignan, premiato come miglior portiere della Serie A TIM 2021/2022, con i suoi interventi decisivi e una sicurezza da veterano ha contribuito a rendere ancor più solido il pacchetto arretrato della squadra di Stefano Pioli.