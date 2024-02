Inter, Alessandro Robecchi: “Con il Milan derby sportivo, con la Juve antropologico-culturale”…

Non solo addetti ai lavori e tifosi, ma anche scrittori e intellettuali si schierano. C'è Inter-Juventus...

Alessandro Robecchi è un giornalista, autore televisivo e scrittore italiano. Dai suoi primi due romanzi con Carlo Monterossi come personaggio principale, è tratto un adattamento televisivo intitolato Monterossi, prodotto da Amazon Studios e Palomar e in onda su Prime Video a partire dal 17 gennaio 2022, con Fabrizio Bentivoglio nel ruolo principale.

Classe 1960, Robecchi è andato per la prima volta allo stadio negli anni Sessanta a tifare l'Inter del Mago Herrera e oggi alla vigilia di Inter-Juventus si è collegato su Radio Serie A con Rds con Gianluca Teodori e Sandro Piccinini.

Le sue parole: "Con il Milan c'è un derby sportivo, poi con i milanisti ci si vede sempre al bar, in città, con la Juventus invece è una rivalità antropologica e culturale, con loro ai tempi di Moggi sono successe cose non bellissime...Mi sono spesso immedesimato in certi gol e nello spirito di Djorkaeff. Nuovo stadio? Solo San Siro, senza se e senza ma...".