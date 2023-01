Inzaghi: “Inter condizionata dagli infortuni, derby perso? Meritavamo noi…”

A poche ore dalla sfida di Riyadh

Redazione DDD

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Supercoppa Italiana contro il Milan: "Sappiamo l'importanza della partita di domani, per di più è un derby: ho letto che in finale è successo solo due volte nella storia, cercheremo di fare una grande gara in una partita importante. È il primo trofeo stagionale, vogliamo fare una grande gara. Derby del riscatto? Io lo considero un trofeo, l'abbiamo qui davanti a noi e non tutte riescono ad arrivarci. È il prosieguo della stagione scorsa, sappiamo cosa rappresenta: l'anno scorso l'abbiamo vinto quindi vogliamo difenderlo".

Il secondo tempo di Inzaghi...

Pioli ha ricordato di avervi battuto l'anno scorso e anche quest'anno. Cos'hanno lasciato queste sconfitte nei derby? "Voglia in più. Il derby è una partita particolare, ne abbiamo fatti tanti la scorsa stagione: in campionato abbiamo vinto e perso, in coppa vinto nettamente. Sono partite sempre particolari, decise da episodi. Quello di quest'anno l'abbiamo perso non meritandolo, nel primo tempo il Milan è stato superiore ma nel secondo penso che l'Inter avrebbe meritato altro rispetto alla sconfitta".

"Purtroppo il calcio non è una scienza esatta - ha detto Inzaghi -, delle gare giocate si è fatta un'analisi e, al di là di qualche infortunio nostro e qualche altro non dipeso da noi, la squadra ha sempre fatto buone gare nonostante quest'anno ho avuto scelte limitate per le defezioni a centrocampo e in attacco. Domani non si pensa a stanchezza o infortuni, ma solo alla coppa che è in palio".