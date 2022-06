Lautaro, diventano virali i video fitness di Agustina con la moglie di Tagliafico

Un legame sempre più forte, ma dopo la nascita della figlia, Agustina è tornata prepotentemente anche sui social...

Agustina Gandolfo è una modella affermata, che da tempo si è dedicata a Lautaro Martínez, che gioca nell'Inter ed è per questo che convive felicemente con il Toro a Milano. Ma non sono soli, poiché dal frutto dell'amore è nata Nina Martínez, che ha rafforzato il legame tra i due e li ha resi inseparabili. Col passare del tempo, la compagna del bomber nerazzurro è tornata protagonista sui social, contribuendo alla community con video e diverse tematiche legate al mondo del fitness La maggior parte delle produzioni diventate virali sono state registrate con la sua amica Carolina Calvagni, moglie di Nicolás Tagliafico, compagno di Lautaro nella Nazionale argentina.

Agustina questa volta è diventata virale per un outfit sensuale che si gode una "notte d'estate". La giovane ha postato su Instagram ed è subito esplosa con innumerevoli complimenti per la sua bellezza e sensualità. Tutto è iniziato il 21 ottobre 2018, quando Lautaro Martínez è arrivato al ristorante El Porteño di Milano per incontrare Mauro Icardi e sua moglie, Wanda Nara, dopo aver giocato un'importante partita in cui l'Inter aveva battuto il Milan nel derby milanese. Quella sera l'imprenditrice invitò Agustina Gandolfo, che all'epoca aveva appena iniziato con i social e quella sera si unì al Toro e non si separò più.