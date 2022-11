Le Allieve Under 17 a Vigevano: derby Milan-Inter contro la violenza sulle donne

Nella Sala Consiliare del Comune di Vigevano, è stato presentato "Un calcio alla Violenza", derby femminile Allieve Under 17 Milan-Inter di domenica 4 Dicembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne

Vigevano Riparte dichiara: "Siamo contenti che l'iniziativa promossa sia stata accolta in maniera positiva e confidiamo nella presenza di molti cittadini per rendere onore a questa causa. Con questa manifestazione si vuole promuovere anche il ruolo dello sport come un diritto in grado di favorire il benessere psicofisico soprattutto in particolari situazioni di stress".