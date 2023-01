Le passioni di Sara Riccardi moda e Milan: “Scudetto 2022 magico, a San Siro con papà. Leao rinnovo subito”

E grazie a Sabrina Catullo, proprietaria di FC Events (società con cui collabora), Sara e papà hanno varcato i cancelli di San Siro la primissima volta. La nostra chiacchierata vira inevitabilmente sullo scudetto del Milan conquistato la scorsa stagione: “Beh, è stato magico. Le partite allo stadio con mio papà rappresentano per me un momento unico. La passione e la felicità che vedo nei suoi occhi in quei momenti è davvero qualcosa di speciale per me. La scorsa stagione non poteva finire meglio. Lo scudetto? La ciliegina sulla torta!”. Sara non si nasconde, vorrebbe subito il bis: “Ci speriamo anche quest’anno, ovviamente. Comunque vinca il migliore!”. Presente all’Arechi per il match contro la Salernitana, Sara applaude alla prima del suo Milan alla ripresa del campionato dopo la sosta dovuta ai Mondiali in Qatar: “Sono stata all’Arechi, non poteva ripartire meglio il nostro campionato. Il Milan ha ottenuto una grande vittoria. Forse si poteva chiudere prima la partita, ma sono contenta così. Domenica si torna a San Siro con mio papà per la sfida contro la Roma. Non sarà sicuramente una gara facile ma incrociamo le dita. Sono fiduciosa!”. RafaelLeao è stato ancora una volta il protagonista con il gol che aperto le danze nella vittoria contro la Salernitana. Una grandissima prestazione quella del portoghese: “Fortissimo. Come ha detto Pioli, sarà presto un campione”. E la speranza di Sara è quella di tutti i tifosi rossoneri: “Speriamo davvero che rinnovi al più presto”.