Milan, Maldini: “A Milano la partita più sentita è proprio il derby”

Durante il suo intervento ha, anche, voluto raccontare un aneddoto sul suo vecchio compagno di squadra Alessandro Nesta: "A Milano c’è grande rispetto, Milano ti insegna questo, a rispettare l’avversario. Mi ricordo quando Nesta arrivò al Milan non andava dove non conosceva per il timore di incontrare giocatori avversari, io gli dissi che qua è tranquillo e si viene rispettati. Milano che gioca una semifinale di Champions è una Milano vincente".